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        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı yakalandı

        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:23
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        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı yakalandı
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        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Samsun, İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, adreslerde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 212 bin 722 lira, çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirdi.

        Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, 2 zanlının başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

        Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

        Emniyetten yapılan açıklamada, yasa dışı bahis ve suç organizasyonlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek 80 milyon liralık bahis ağının çökertildiği kaydedildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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