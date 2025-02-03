Vezirköprü'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Esentepe Mahallesi Hamit Kiper Caddesi'nde Yusuf Çoban'a ait güneş enerji sistemleri ve ofis olarak kullanılan konteynerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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