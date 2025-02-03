Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:12 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

        Esentepe Mahallesi Hamit Kiper Caddesi'nde Yusuf Çoban'a ait güneş enerji sistemleri ve ofis olarak kullanılan konteynerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangın nedeniyle yandaki bina tahliye edildi. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangında depoda bulunan güneş enerji sistemleri, ofis olarak kullanılan konteyner kullanılamaz hale geldi, deponun bitişiğindeki binanın dış cephesi zarar gördü.

        İtfaiye ekibince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de kenevir üreticileriyle toplantı yapıldı
        Vezirköprü'de kenevir üreticileriyle toplantı yapıldı
        Samsun'da yunus ekipleri şehit polisin kızını okuluna götürdü
        Samsun'da yunus ekipleri şehit polisin kızını okuluna götürdü
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları 43 gündür devam ediyor
        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları 43 gündür devam ediyor
        Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 17 gözaltı
        Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 17 gözaltı
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı yakalandı
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı yakalandı