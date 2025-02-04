Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi defnedildi

        Samsun'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, Havza ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:25 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi defnedildi
        ABONE OL

        Samsun'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, Havza ilçesinde toprağa verildi.

        Rahatsızlanması sonucu Samsun'daki özel bir hastaneye giden, burada kalp krizi geçirdiği tespit edilerek tedavi altına alınan 44 yaşındaki görsel sanatlar öğretmeni Hüseyin Kaygusuz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Bafra Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan evli ve iki çocuk babası Kaygusuz'un cenazesi, memleketi Havza'ya getirildi.

        Baba evinde helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Kaygusuz'un cenazesi, toprağa verildi.

        Cenazeye Kaygusuz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değirmenci ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan, ifade verdi
        Seda Sayan, ifade verdi
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        "Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter"
        "Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter"
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Samsunspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Yüksel Yıldırım: Yokluk içinde çöldeki vaha gibiyiz
        Yüksel Yıldırım: Yokluk içinde çöldeki vaha gibiyiz
        Samsun'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Samsun'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Terme'de evi yanan aileye konteyner ev yardımı
        Terme'de evi yanan aileye konteyner ev yardımı
        Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Yakakent ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Yakakent ilçesinde kar yağışı etkili oldu