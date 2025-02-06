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        Samsun'da cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:16
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        Samsun'da cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Samsun'daki cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkanların bulunduğu Sinan Keskin idaresindeki 34 AV 7345 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan Şeyhali mevkisindeki Kavaklı Çayı üzerinde bulunan köprüden çay yatağına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan 15 kişi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Havza ve Kavak devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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