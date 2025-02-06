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        Samsun'da afete hazırlık 365 gün devam edecek

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, afetlere hazırlığın 365 gün devam edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:21
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        Samsun'da afete hazırlık 365 gün devam edecek
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, afetlere hazırlığın 365 gün devam edeceğini bildirdi.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Tavlı, depremin tüm Türkiye'yi etkilediğini söyledi.

        Depremlerle Türkiye'nin yüreği yandığını vurgulayan Tavlı, "6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, halen tedavi altında olan yaralılarımıza şifa diliyorum. Hepimiz deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı ve tedbirli olmamız lazım. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerde Türk milleti, büyük bir dayanışmayla asrın felaketini asrın dayanışmasına çevirdi. Allah milletimizden razı olsun. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir deprem felaketi yaşatmasın." dedi.

        Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonuyla kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere gönüllüleri eğitime aldıklarını anlatan Tavlı, "Sadece kamu kurum ve kuruluşları değil, özel sektörümüz de bu konuda oldukça duyarlı. Tüm Samsunlular duyarlı. Başta deprem olmak üzere tüm afetlere hazırlık için gönüllülerimizi yetiştiriyoruz. Bugün de gönüllülerimize kartlarını takdim ettik. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Afetlere hazırlık 7 gün 24 saat, 365 gün devam edecek. Hep birlikte afetlere hazırlıklı olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Vali Tavlı ve beraberindekiler, daha sonra AFAD ile diğer kurumların arama kurtarma ekiplerinin yer aldığı stantları gezdi.

        AFAD'ın akreditasyon eğitimini tamamlayan sivil toplum kuruluşlarına armalarını veren Tavlı, AFAD destek gönüllülerine de kimlik kartlarını takdim etti.

        Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit ile davetliler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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