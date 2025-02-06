Samsun, Amasya ve Çankırı'da gübre bayileri ve üretim tesisleri denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında Samsun, Amasya ve Çankırı'da gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bakanlığın, çiftçilerin güvenli gübreye erişimini sağlamak, verimli ve sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla başlattığı denetim seferberliği, Samsun, Amasya ve Çankırı'da devam etti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'ın da katıldığı denetimde ekipler, gübre satışı yapan firmaları denetledi.

Sağlam, burada yaptığı açıklamada, çiftçilerin ne kadar ucuza ne kadar kaliteli girdi ürününe ulaşırsa kazançlarının o kadar iyi olacağını söyledi.

Çiftçilerin doğru ürüne ulaşabilmesi için barkod üzerinden denetim gerçekleştirdiklerini belirten Sağlam, "Gübrede barkod okutulmasının yanı sıra içeriklerinin analizleri gerçekleştirilecek, etiket bilgilerine bakılacak. Burada sahte gübre ile mücadele ediyoruz." dedi.

İlkbahar mevsiminde gübre kullanımı yoğun olacağı için öncesinde denetim yaptıklarını anlatan Sağlam, "Samsun gübre konusunda önemli şehirlerimizden biri. Türkiye'de 2024 yılında 7 milyon ton gübre kullanımı varken, bunun yaklaşık 1 tonu ilimizde yapılıyor. Bunun da 152 bin tonu ilimizde tarımsal alanda kullanılmakta. Dolayısıyla 47 gübre denetçisiyle çiftçilerimizin daha kaliteli, içeriği değiştirilmemiş gübre kullanması açısından denetimlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sağlam, 2024 yılı itibarıyla gübrede 519 bayi ve 36 üretici bulunduğunu dile getirerek, "Geçen yıl 990 denetim yaptık. 2025 yılında ise bugüne kadar 225 bayimizde 425 civarındaki üründe denetim gerçekleştirdik. Hem analizde hem barkotta sahte gübre ile karşılaşılmadı." diye konuştu.

Çiftçilerin gübre kullanımından önce mutlaka toprak tahlili yaptırması gerektiğini vurgulayan Sağlam, "Çünkü toprağın belki gübreye ihtiyacı yok, belki daha fazla ihtiyacı var. Toprak tahlili yaptırılıp buna göre gübre kullanılmazsa topraklarımız ve çevre kirlenebilir, fazla maliyet olabilir." ifadelerini kullandı.