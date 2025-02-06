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        Bafra'da Yakıntaş Mezarlığı'na yeni servis hizmete başladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay yapabilmeleri için ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:37
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        Bafra'da Yakıntaş Mezarlığı'na yeni servis hizmete başladı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay yapabilmeleri için ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.

        Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolay ve rahat yapabilmeleri için belediye ücretsiz servis hizmetini hayata geçirdi.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünden her cuma saat 10.00'da Yakıntaş Mezarlığı'na hareket edecek seferler ile vatandaşların mezarlığa ulaştırılacağını belirterek, "Kabir ziyaretini tamamlayan vatandaşlar, aynı servislerle şehir merkezine dönebilecek. Ücretsiz servis hizmeti, her hafta düzenli olarak devam edecek." ifadesini kullandı.

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