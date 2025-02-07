Salıpazarı Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Salıpazarı Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının başlamasıyla kriz masası oluşturan belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yolların açık tutulması için seferber olan ekipler, özellikle kırsal mahallelere ulaşımı sağlamak için çaba harcıyor.

Sürücülerin kar bulunan bölgelerde kar lastiği ve zincir kullanmalarının zorunlu olduğunu hatırlatan yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, kar yağışının ulaşımda aksamaya neden olmaması için ekiplerin 24 saat esasıyla çalıştığını vurguladı.

Belediye olarak vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanlarını seferber ettiklerine işaret eden Karaca, "Fen işleri ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız, özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını sorunsuz şekilde devam ettirmelerini sağlamak. Acil durumlar için de ekiplerimiz her an hazır bekliyor." dedi.

Karaca, vatandaşların acil durumla karşılaşmaları halinde belediyenin kriz masasına ulaşarak yardım talep edebilecekleri kaydetti.