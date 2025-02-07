Samsun'da ev sahibiyle tartışıp evde yangın çıkaran kiracı gözaltına alındı

İddiaya göre, Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan U.K, evden çıkmasını isteyen ev sahibi N.D. ile tartıştı.

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