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        Samsun'da ev sahibiyle tartışıp evde yangın çıkaran kiracı gözaltına alındı

        Samsun'un Kavak ilçesinde ev sahibiyle tartışan kiracı, evde yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:53
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        Samsun'da ev sahibiyle tartışıp evde yangın çıkaran kiracı gözaltına alındı
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        Samsun'un Kavak ilçesinde ev sahibiyle tartışan kiracı, evde yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan U.K, evden çıkmasını isteyen ev sahibi N.D. ile tartıştı.

        Tartışmanın ardından kiracı U.K, evde yangın çıkardı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Ev sahibinin şikayeti üzerine kiracısı U.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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