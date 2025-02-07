Karadeniz'de şiddetli rüzgar etkili oluyor
Samsun'da Yakakent ilçesinde saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu.
Samsun'da Yakakent ilçesinde saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu.
Yakakent ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle denizde büyük dalgalar meydana geldi.
Balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.
Yakakent Belediyesi, vatandaşlara sahilden uzak durmaları uyarısında bulundu.
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