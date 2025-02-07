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        Karadeniz'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

        Samsun'da Yakakent ilçesinde saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:22 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:36
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        Karadeniz'de şiddetli rüzgar etkili oluyor
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        Samsun'da Yakakent ilçesinde saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu.

        Yakakent ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle denizde büyük dalgalar meydana geldi.

        Balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

        Yakakent Belediyesi, vatandaşlara sahilden uzak durmaları uyarısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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