Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

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