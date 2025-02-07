Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Alper Akarsu, Cem Özbay, Gökhan Balcın
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bennasser, Celil Yüksel, Holse, Emre Kılınç, Dimata, Moundilmadji
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Calvo, Kilama, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Massanga, Boutobba, Fernandes, Aboubakar
Goller: Dk. 3 Moundilmadji, Dk. 7 Zeki Yavru (Reeder Samsunspor)
Sarı kart: Dk. 27 (Atakaş Hatayspor)
SAMSUN
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