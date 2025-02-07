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        Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Geçen hafta aldığımız mağlubiyetten sonra iyi bir reaksiyon gösterip bu maçta güzel bir galibiyet aldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 22:50 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:57
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        Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Geçen hafta aldığımız mağlubiyetten sonra iyi bir reaksiyon gösterip bu maçta güzel bir galibiyet aldık." dedi.

        Thomas Reis, müsabakanın ardından Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Oyuncularını galibiyetten ötürü kutlayan Reis, "Geçen hafta aldığımız mağlubiyetten sonra iyi bir reaksiyon gösterip bu maçta güzel bir galibiyet aldık. Bizim için bu önemliydi. Bugün kazanmayı çok istemiştik. İlk yarıda özellikle agresif oynadık. Peşe peşe 2 gol bulduktan sonra oynamak zor olabiliyor. Daha fazlasını atmak istiyorsunuz. 90 dakikanın geneline bakacak olursak iyi bir performans gösterdik." ifadesini kullandı.

        Transfer yasağı olmasına rağmen Ercan Kara ve Laura'nın takımdan ayrılmasını değerlendiren Reis, şunları söyledi:

        "Sonuçta almış olduğumuz bir karardı. Onlar ayrılmak istediklerini, burada oynamak istemediklerini, başka takımda süre almak istediklerini söyledi. Biz de böyle bir karar aldık. Bu takım için ter dökmek isteyen oyuncularımız var. Daha oynamamız gereken 14 tane daha karşılaşma var. Bugün ilk 11’de bazı değişiklikler yaptım. Konyaspor’a nasıl bir 11’le çıkacağımıza bakacağız. Kulüpten ayrılmayı onlar istedi. Durum değerlendirmesi yaptık ve onların bu taleplerini anlayışla karşılıyoruz. Ercan kiralık olarak gitti. Laura’nın sözleşmesi bu sezonun sonuna kadardı. Yönetimle, başkanımızla konuştuktan sonra böyle bir karar almaya karar verdik."

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