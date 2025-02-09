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        Samsun ve Sinop'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Samsun ve Sinop'un bazı ilçelerindeki taşımalı eğitim gören okullarda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 22:45 Güncelleme: 09.02.2025 - 22:45
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        Samsun ve Sinop'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Samsun ve Sinop'un bazı ilçelerindeki taşımalı eğitim gören okullarda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun'un Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı bazı okullarda öğrencilerin 1 gün süreyle izinli sayılacağı belirtildi.

        Sinop'un Gerze ve Dikmen ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Eğitime ara verilen okulların listesine "https://meb.ai/kwe9EI" adresinden ulaşılabilinecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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