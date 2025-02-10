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        Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çetinkaya Samsun'da partililerle buluştu

        Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cihat Çetinkaya, Samsun'da partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:21 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:21
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        Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çetinkaya Samsun'da partililerle buluştu
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        Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cihat Çetinkaya, Samsun'da partililerle bir araya geldi.

        Çetinkaya, partisinin il başkanlığınca bir restoranda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

        Zafer Partisi'nin ekonomi politikaları hakkında bilgi veren Çetinkaya, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

        Seçimlere yönelik hazırlıklarının sürdüğüne işaret eden Çetinkaya, partilerinin oy oranlarının arttığını ifade etti.

        Çetinkaya, toplantının ardından Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Emekliler Derneği Samsun Şubesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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