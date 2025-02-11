Bafra'da marketlere yönelik denetimler yapıldı

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti, reyon fiyatlarını kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Belediyesi olarak vatandaşın alışveriş yaptığı marketlerde denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, "Raf etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırılması, ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kılıç, denetimlerin vatandaşların sağlığı ve haklarının korunması adına düzenli olarak sürdürüleceğini kaydetti.