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        Samsun'da UMKE ekibi karla kaplı yolda hasta bebek için seferber oldu

        Samsun'un Alaçam ilçesinde ateşlenen 1 yaşındaki bebek, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 22:06 Güncelleme: 11.02.2025 - 22:12
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        Samsun'da UMKE ekibi karla kaplı yolda hasta bebek için seferber oldu
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde ateşlenen 1 yaşındaki bebek, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

        Alaçam'ın kırsal Yoğunpelit Mahallesi'nin yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

        Mahallede yaşayan Aldemir ailesi, 1 yaşındaki bebekleri Eymen Aldemir'in ateşlenmesi sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Yoğun tipi ve karın etkili olduğu bölgeye arazi aracıyla UMKE personeli sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla bebek evinden alınarak Alaçam Devlet Hastanesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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