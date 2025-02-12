Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye çıktı
Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.
İlçeye bağlı Uzunkız Yaylası'nda devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının 1,5 metreye çıktığı yaylada Yakakent Belediyesi ekipleri kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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