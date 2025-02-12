Samsun'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis olan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'nin bulunduğu adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

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