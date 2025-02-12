Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Aramada 8,46 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 750 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesinde C.O. (41) ve Y.A'nın (37) araçlarında ve evlerinde arama yapıldı.

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