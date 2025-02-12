Çarşamba'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nden Zümrüt Sokak'a dönüş yapmak isteyen M.K.(60) idaresindeki 06 BK 6681 plakalı otomobile, A.A. (32) idaresindeki 55 APL 084 plakalı motosiklet çarparak devrildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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