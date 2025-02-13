SAMDOB "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneleyecek

Bir çadır tiyatrosu çalışanlarının başından geçen komik olayları konu alan iki perdelik müzikal, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturulacak.

SAMDOB orkestrasının 100'ü aşkın solist sanatçısı, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibinin görev alacağı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz yapacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.