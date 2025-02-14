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        Havza'da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu

        Havza'da çiçekçilerde, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:43
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        Havza'da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu
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        Havza'da çiçekçilerde, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

        Siparişleri alan çiçekçiler, hazırlıklarını tamamlayarak en çok tercih edilen saksı, gül, orkide, papatyaları teslimat adreslerine yollarken, diğer taraftan da tezgahlarından satışlarını gerçekleştirdi.

        İlçede çiçekçilik yapan Zafer Topak, dünden bu yana yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "Sabah erken saatlerde dükkanımızı açtık. Bir taraftan siparişleri hazırlıyor, diğer taraftan iş yerimizden satış yapıyoruz. Bu yoğunluk gece geç saatlere kadar sürecek. 150 lira ila 2 bin lira arası farklı seçenekler ile Sevgililer Günü'nü kutlamak isteyen halkımıza hizmet ediyoruz." dedi.

        Çiçekçi Gökhan Karaman ise yoğun bir iş günü geçirdiklerini, siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını dile getirdi.

        Bir taraftan dükkandan satış yaptıklarını, diğer taraftan internet ve telefonla verilen siparişleri adreslere teslim etmeye çalıştıklarını anlatan Karaman, "Sevgiler Günü'nde çiftler genellikle çiçek hediye ediliyor. En çok kır ve saksı çiçekleri tercih ediliyor. Sevginin sembolü olan kırmız güllerimizin tanesi 150 liradan satılmakta." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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