Kavak Belediyesi iş makinesi satın aldı
Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, belediyenin hizmet kalitesinin artırılması için aldıkları kepçenin hizmet vermeye başladığını bildirdi.
Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, belediyenin hizmet kalitesinin artırılması için aldıkları kepçenin hizmet vermeye başladığını bildirdi.
Ün, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye ait Kavak İmar Turizm Limited Şirketi'nin katkılarıyla kepçe alımı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Yeni iş makinesinin karla mücadele, yol bakım, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılacağını aktaran Ün, "Yeni iş makinesi, ilçemize daha hızlı ve etkili hizmet sunmamıza katkı sağlayacak. Belediye personelimizle kepçemiz için kurban kesip duamızı ettik. Rabb'im hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.
Ün, yeni alınan kepçe ile belediyenin hizmet kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.
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