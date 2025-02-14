Kavak Belediyesi iş makinesi satın aldı

Yeni iş makinesinin karla mücadele, yol bakım, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılacağını aktaran Ün, "Yeni iş makinesi, ilçemize daha hızlı ve etkili hizmet sunmamıza katkı sağlayacak. Belediye personelimizle kepçemiz için kurban kesip duamızı ettik. Rabb'im hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

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