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        Samsun'da sahte içki üreten şüpheli yakalandı

        Samsun'da sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:11
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        Samsun'da sahte içki üreten şüpheli yakalandı
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        Samsun'da sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üreterek satışını yaptığını belirledi.

        Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda 55 litre etil alkol ve 56 anason aroma kiti ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli H.A'nın (60), jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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