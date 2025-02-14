Samsun'da sahte içki üreten şüpheli yakalandı

Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin iş yerine operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üreterek satışını yaptığını belirledi.

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