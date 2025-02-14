Samsun merkezli 5 ilde silahlı suç örgütü operasyonunda 37 şüpheli, adliyede

SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan elebaşı E.G.’nin de aralarında olduğu 37 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ‘Suç örgütü kurmak, üye olmak’, ‘Silahla tehdit’, ‘Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’, ‘Uyuşturucu madde ticareti’, ‘Suçluyu kayırma’, ‘Görevi yaptırmamak için direnme’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Kasten yaralama’ gibi suçları işlediği tespit edilen E.G.’nin elebaşı olduğu silahlı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Samsun’un Bafra ilçesi merkezli İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Farklı suçlardan cezaevinde olan 8 şüpheli ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda, 13 kilo 987 gram skunk, 22 ruhsatsız tabanca, 1232 tabanca fişeği, 16 ruhsatsız tüfek, 2 balistik yelek, 1 kurusıkı tabanca, 27 kartuş, 1 kılıç, 1 kama, 60 sentetik hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 195 bin 700 lira ve 1350 dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.