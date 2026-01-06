Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun merkezli 19 ilde "çocuk müstehcenliği" operasyonunda 40 zanlı yakalandı

        Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen "çocuk müstehcenliği" operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun merkezli 19 ilde "çocuk müstehcenliği" operasyonunda 40 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen "çocuk müstehcenliği" operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik adli ve projeli çalışma kapsamında, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli 19 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

        Operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir

        Benzer Haberler

        İlkadım'dan 2025'te 628 işyerine ruhsat 2026 yılının ilk ruhsatı Başkan İhs...
        İlkadım'dan 2025'te 628 işyerine ruhsat 2026 yılının ilk ruhsatı Başkan İhs...
        Samsunspor'da transfer çalışmaları
        Samsunspor'da transfer çalışmaları
        Samsunsporlu Rick van Drongelen, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı
        Samsunsporlu Rick van Drongelen, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı
        Samsun'da 15 sahte plaka ele geçirildi
        Samsun'da 15 sahte plaka ele geçirildi
        Petek Genç Ladik Akdağ gezileri başladı
        Petek Genç Ladik Akdağ gezileri başladı
        Samsun'da meteor heyecanı
        Samsun'da meteor heyecanı