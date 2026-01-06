Samsun merkezli 19 ilde "çocuk müstehcenliği" operasyonunda 40 zanlı yakalandı
Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen "çocuk müstehcenliği" operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik adli ve projeli çalışma kapsamında, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli 19 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
