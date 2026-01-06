Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor'da transfer çalışmaları

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, şartlar oluşursa 5-6 transfer planladıklarını söyledi.

        Giriş: 06.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:06
        Samsunspor'da transfer çalışmaları
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, şartlar oluşursa 5-6 transfer planladıklarını söyledi.

        Çapa, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, transfer döneminin yalnızca mevcut ihtiyaçlar çerçevesinde ele alınmaması gerektiğini belirtti.

        Transferde 2 sezonluk yasağının ardından ilk kez planlı bir transfer dönemi yaşadıklarına işaret eden Çapa, bu sürecin kulüp adına önemli "fırsat" olduğunu vurguladı.

        Kadro planlamasını üç ana başlık altında yaptıklarına dikkati çeken Çapa, uzun vadeli katkı sağlayacak oyuncular, kısa vadede sportif ve ekonomik değer sunacak isimler ile gelişime açık genç futbolcular üzerine bir yapı oluşturduklarını anlattı.

        Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan kadronun büyük ölçüde korunduğunu ifade eden Çapa, ilk 11'de oynayanlardan yalnızca Marc Bola ve Youssef Ait Bennasser'in takımdan ayrıldığını, yapılan transferlerde yaş ortalamasını düşürmeye özen gösterdiklerini dile getirdi.

        Sezonun ilk bölümünde yaşanan sakatlıkların performansı doğrudan etkilediğini aktaran Çapa, şöyle devam etti:

        "Aynı anda hücum hattı ve orta saha bölgelerinde ciddi sakatlıklar yaşadık. Bazı maçlarda ilk 11'de tercih edilebilecek 6 oyuncumuz sakattı. Zaman zaman 13-14 oyuncu ve genç takviyelerle sahaya çıkmak zorunda kaldık. Buna rağmen ligin ilk 14 haftasında yalnızca bir mağlubiyet aldık. Bu süreç bize, kadro yapılanmasında temel eksiklik olmadığını gösterdi. Sakatlıklar yaşanmasaydı bugün 25'in çok üzerinde bir puan konuşuyor olabilirdik. Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmalarında günlerce tartışılan pozisyonlar yaşandı. Bu puanların eklenmesiyle tablo çok daha farklı olabilirdi."

        - "İlk 5 hedefi"

        Devre arası transfer planlamasına ilişkin bilgi veren Çapa, "Yerli bir kaleci, iki kanat oyuncusu, orta saha, forvet ve savunmaya takviye yapmayı hedefliyoruz. Şartlar oluşursa 5-6 transfer gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sakat oyuncuların dönüşüyle şubat ayından itibaren kadro alternatifleri artacak. Sezon başında belirlenen ilk 5 hedefi hala geçerliliğini koruyor." dedi.

        Çapa, Emre Kılınç'ın sakatlığın planlamalarını doğrudan etkilediğini dile getirerek "Sağlık ekibimizin öngörüsüne göre yaklaşık 12 haftalık bir süreç söz konusu. Bu da mart ayını işaret ediyor. Sezonu kapattı diyemeyiz ancak dönüş sonrası ritmini bulması zaman alacaktır." diye konuştu.

        Anthony Musaba'nın transfer sürecine de değinen ve oyuncuyu Türkiye'ye gelme konusunda başkanları Yüksel Yıldırım'ın ikna ettiğini anlatan Çapa, şunları söyledi:

        "Oyuncu, sözleşmesine çıkış maddesi koyulması şartıyla geldi ve biz bunu kabul ettik. Gösterdiği performans dikkat çekiciydi ancak son haftalarda performansında düşüş yaşandı. Kulüpler arasında herhangi bir sorun söz konusu değil. Sayın Saadettin Saran, başkanımız Yüksel Yıldırım'ı arayarak Musaba'ya ilgi duyduklarını, sözleşmedeki maddeyi 2 Ocak itibarıyla yerine getireceklerini iletti. Bu doğrultuda ödeme yapıldı ve oyuncu Fenerbahçe futbolcusu oldu."

        Çapa, yerli oyuncu havuzunun dar ve bonservis bedellerinin yüksek olmasının transfer süreçlerini zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

