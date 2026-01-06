Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da aracın yedek lastiğine gizlenen silah ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde aracın yedek lastiğine gizlenen silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:17 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:24
        Samsun'da aracın yedek lastiğine gizlenen silah ele geçirildi
        Samsun'un İlkadım ilçesinde aracın yedek lastiğine gizlenen silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenen 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği ile 2 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

