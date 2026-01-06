Samsun'da aracın yedek lastiğine gizlenen silah ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenen 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği ile 2 şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.