Samsun'da park halindeki elektrikli bisiklet yangın sonucu zarar gördü
Samsun'un Havza ilçesinde park halindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklette yangın sonucu zarar oluştu.
Samsun'un Havza ilçesinde park halindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklette yangın sonucu zarar oluştu.
Şehit Hasan Aktar Caddesi'nde park halindeki Emre Akça'ya ait üç tekerlekli elektrikli bisikletin akü bölümü henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu bisiklette hasar meydana geldi.
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