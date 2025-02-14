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        Samsun'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 31 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 20:43 Güncelleme: 14.02.2025 - 20:55
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        Samsun'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 31 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yağma suçundan 31 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin (52) bulunduğu adresi belirledi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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