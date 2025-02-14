Samsun'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 31 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 31 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yağma suçundan 31 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin (52) bulunduğu adresi belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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