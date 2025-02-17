Samsun'da teleferik keyfi yeniden başlayacak

Samsun'un önemli turizm destinasyonlarından biri olan Amisos Teleferik Hattı, bakım ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Amisos Teleferik Hattı'nda bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Samsunlular ile ziyaretçiler kısa bir zaman içinde yeniden teleferik ile şehrin manzarasını izlemeye devam edecek.

Şehirlerin panoramik görüntüsünün seyredilmesi amacıyla kullanılan teleferik sistemlerinde bakım süreçleri büyük önem arz ederken Samsun Büyükşehir Belediyesi de bu konuda hassas bir sürç yönetiyor. Otomasyon sistemlerinden kabinlere, halatlardan panolara her detayın bakım ve yenilenme sürecinden geçtiği 320 metre hat uzunluğu ve 62 metre yüksekliğe sahip Amisos Teleferik Hattı, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açılacak.

2006 yılından beri Batıpark ile Amisos Tepesi arasında hizmet veren Teleferik Hattı bakım ve modernizasyon sürecinin ardından daha konforlu ve güvenli şekilde yolcularını ağırlayacak ve misafirler Samsun'un eşsiz manzarasını izlemeye devam edecek.

Teleferikte deneme sürüşleri başladı yakın zamanda yeniden hizmete açılması bekleniyor.