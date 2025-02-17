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        CHP Samsun Milletvekili Çan'dan Havza ziyareti

        CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Havza'da bir dizi ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 17:17 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:20
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        CHP Samsun Milletvekili Çan'dan Havza ziyareti
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        CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Havza'da bir dizi ziyarette bulundu.

        Çan, ilk olarak Havza Muhtarları Derneğini ziyaret ederek burada muhtarlar ile bir araya geldi. Daha sonra Çan ve beraberindekiler Havza Ticaret ve Sanayi Odası ile Havza Madeni İşler Odası, Havza Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası ile Havza Kahveciler Odasını ziyaret etti.

        Milletvekili Çan, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, "Özellikle emeklimiz ve üreten çiftçilerimizin sıkıntılarını biliyoruz ve bu sorunları her ortamda dile getiriyoruz. Yaşanan sıkıntıları biliyoruz ve yakından takip ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere göstermiş olduğu çizgide ülkemiz için mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz." dedi.

        CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit ise Havza İlçe Başkanlığınca 21 Şubat'ta düzenlenecek mitingin meteorolojik verilerin değerlendirmesi neticesinde ertelendiği söyledi.

        Geçit, "İnşallah mitingimiz ileri bir tarihte hava şartlarının uygun olması ile birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Çan ve Geçit'e CHP Belediye Meclis Üyeleri Şerife Acar Döndür, Hadi Öz ile parti yönetimi eşlik etti.

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