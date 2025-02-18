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        Samsun'da "Etkin Din Hizmeti Eğitimi" semineri düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde din görevlilerine yönelik, "Etkin Din Hizmeti Eğitimi" semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:43 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:45
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        Samsun'da "Etkin Din Hizmeti Eğitimi" semineri düzenlendi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde din görevlilerine yönelik, "Etkin Din Hizmeti Eğitimi" semineri gerçekleştirildi.

        Bafra İlçe Müftülüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi iş birliğinde düzenlenen seminerle din görevlilerinin bilgi ve becerilerinin artırması amaçlandı.

        Bafra Müftülüğü konferans salonunda iki oturumda düzenlenen eğitimde Doç. Dr. Bekir Özüdoğru, "Hadislerin halka arzında dikkat edilecek hususlar", Prof. Dr. Mustafa Köylü "Din hizmetlerinde iletişim ilkeleri", Dr. Öğretim Üyesi Elif Sobi "Nebevi eğitim metodu", Prof. Dr. Recep Demir "Kur'an mesajlarını iletme ilkeleri", Prof. Dr. Osman Şahin "Güncel dini meseleler ve fetvada dikkat edilecek hususlar" konularında sunum yaptı.

        İlçe Müftüsü İbrahim Memiş, seminerin din görevlilerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçladığını, alanında uzman hocaların sunumlarıyla çok verimli bir eğitim yapıldığını söyledi.

        Galeri
        Galeri

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