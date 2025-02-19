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        Türkiye, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda iddialı

        Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, "Şampiyonada sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Tüm kategorilerde Avrupa şampiyonluğu yolunda çok iddialıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:15 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:15
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        Türkiye, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda iddialı
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        Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, "Şampiyonada sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Tüm kategorilerde Avrupa şampiyonluğu yolunda çok iddialıyız." dedi.

        Topaloğlu, gazetecilere, Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nı değerlendirdi.

        Şampiyonaya farklı kategorilerde 36 sporcu ile katıldıklarını aktaran Topaloğlu, "Eminim ki bu şampiyonada sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Tüm kategorilerde Avrupa şampiyonluğu yolunda çok iddialıyız. Sporcularımız uzun süredir bu yarışma için çalıştı." ifadelerini kullandı.

        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın Avrupa'nın ve kış sezonunun en önemli yarışmalarından biri olduğuna işaret eden Topaloğlu, "Burada 25 ülke mücadele ediyor. Uluslararası alanda kış sezonunun son yarışması olacak. 15 Mart itibarıyla okçuluğun açık alan sezonu başlamış olacak. Burada ümit ediyorum ki tüm sporcularımız bizleri tekrar gururlandıracak, madalyalar alacak ve çok büyük başarı gösterecekler." diye konuştu.

        Sportif başarının yanı sıra misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak ve Samsun’u tanıtmak istediklerini vurgulayan Topaloğlu, şunları kaydetti:

        "Bu anlamda Samsun'da bu yarışmaya çok büyük ilgi olduğunu görüyoruz. Umuyorum ki cumartesi ve pazar günü oynanacak final yarışmalarımızda tribünlerimiz halkımızla dolmuş olacak ve milli takımlarımızı destekleyecekler. Sporcularımıza ve tüm kafilelere başarılar diliyorum. Bu yarışmada her zaman olduğu gibi yine Türkiye, Avrupa'nın en önemli, en saygın okçuluk takımlarından biri olduğunu gösterecek."

        - "Hedefimiz şampiyonayı birinci bitirmek"

        Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ise Avrupa Şampiyonası'nın eleme atışları ile başlangıcını yaptıklarına dikkati çekerek, "Altı kategoride sıralama atışları başladı. İlk 39 sırası sonuçlandı. Şu anda takımlarımızın durumu gayet iyi. İstediğimiz pozisyondayız. Öğleden sonra da diğer altı sıralama atışları gerçekleşecek." açıklamasında bulundu.

        Yarın başlayacak bireysel elemelerde iyi pozisyon elde edebilmeyi amaçladıklarını dile getiren Ergin, "Şu anda her şey istediğimiz gibi gidiyor. Burada 12 kategoride 36 sporcu ile yarışıyoruz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nı en çok madalya alıp birinci bitirmek." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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