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        Samsun'da kar yağışı heyelana yol açtı

        Samsun'un Canik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tarım arazisinde heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:45
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        Samsun'da kar yağışı heyelana yol açtı
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        Samsun'un Canik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tarım arazisinde heyelan meydana geldi.

        Bölgede etkili olan kar nedeniyle Tekkiraz Mahallesi Kocaalan mevkisinde yumuşayan toprakta kayma oluştu.

        Derin yarıklar oluşan bölgede, yaklaşık 8 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yakınlarında yerleşim yeri bulunan bölgede güvenlik önlemi alındı, olayla ilgili teknik incelemeler sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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