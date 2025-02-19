Samsun'da kar yağışı heyelana yol açtı
Samsun'un Canik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tarım arazisinde heyelan meydana geldi.
Samsun'un Canik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tarım arazisinde heyelan meydana geldi.
Bölgede etkili olan kar nedeniyle Tekkiraz Mahallesi Kocaalan mevkisinde yumuşayan toprakta kayma oluştu.
Derin yarıklar oluşan bölgede, yaklaşık 8 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yakınlarında yerleşim yeri bulunan bölgede güvenlik önlemi alındı, olayla ilgili teknik incelemeler sürüyor.
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