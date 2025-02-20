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        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede

        Samsun ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:47
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        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede
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        Samsun ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Samsun ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alınmış, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.​​​​​​​

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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