Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen S.Y. (40), Y.D. (45), M.C. (65) ve K.Y'nin (55) adreslerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT timleri ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Adreslerde bomba arama köpeği "Mani" eşliğinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 6 faturasız kurusıkı tabanca ile 508 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.