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        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 18:49 Güncelleme: 21.02.2025 - 18:49
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        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen S.Y. (40), Y.D. (45), M.C. (65) ve K.Y'nin (55) adreslerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT timleri ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Adreslerde bomba arama köpeği "Mani" eşliğinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 6 faturasız kurusıkı tabanca ile 508 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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