Samsun'da gençler, karla kaplı sokakta snowboard yaptı

Samsun'un Atakum ilçesinde bazı gençler, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı sokakta snowboard yaptı.

Samsun'da 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Atakum ilçesinde ise akşam etkisini artıran kar nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

Buzlanma nedeniyle bir tırın yan dönmesi sonucu trafiğe kapanan Nişantaşı Caddesi ise çocuk ve gençlerin kayak pistine dönüştü. Evinden naylon poşet, leğen ve kızak getiren çocuklar, caddede kayarak eğlendi.

Kayak eğitimi olan bazı gençler ise sokakta snowboard yaptı.

Kayak yapan Beril Fidan, 3 yıldır il merkezine kar yağmadığını belirterek, "3 yıldır Samsun'a kar yağmasını bekliyordum, bugün yağdı. Çok eğlenceli, kayak yapıyoruz, çok mutluyum." dedi.

11 yaşındaki Salim Gürkan Kara ise caddenin tırın kayması sonucu kapandığını anlatarak, "3 yıldır bu anı bekliyorduk. Doya doya kayak yapabiliyoruz. Annem, abim ve ben kayıyoruz." ifadelerini kullandı.