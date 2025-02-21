Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da gençler, karla kaplı sokakta snowboard yaptı

        Samsun'un Atakum ilçesinde bazı gençler, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı sokakta snowboard yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 21:25 Güncelleme: 21.02.2025 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da gençler, karla kaplı sokakta snowboard yaptı
        ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde bazı gençler, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı sokakta snowboard yaptı.

        Samsun'da 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

        Atakum ilçesinde ise akşam etkisini artıran kar nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

        Buzlanma nedeniyle bir tırın yan dönmesi sonucu trafiğe kapanan Nişantaşı Caddesi ise çocuk ve gençlerin kayak pistine dönüştü. Evinden naylon poşet, leğen ve kızak getiren çocuklar, caddede kayarak eğlendi.

        Kayak eğitimi olan bazı gençler ise sokakta snowboard yaptı.

        Kayak yapan Beril Fidan, 3 yıldır il merkezine kar yağmadığını belirterek, "3 yıldır Samsun'a kar yağmasını bekliyordum, bugün yağdı. Çok eğlenceli, kayak yapıyoruz, çok mutluyum." dedi.

        11 yaşındaki Salim Gürkan Kara ise caddenin tırın kayması sonucu kapandığını anlatarak, "3 yıldır bu anı bekliyorduk. Doya doya kayak yapabiliyoruz. Annem, abim ve ben kayıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sam