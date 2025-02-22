Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerdeki şüphelilerin üzeri, araçları ve ikametlerinde yaptıkları aramada, 2 bin 688 sentetik ecza hapı, 180,47 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.
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