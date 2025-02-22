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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:09 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:22
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Ekipler, adreslerdeki şüphelilerin üzeri, araçları ve ikametlerinde yaptıkları aramada, 2 bin 688 sentetik ecza hapı, 180,47 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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