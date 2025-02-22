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        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun'da sürüyor

        Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 21 yaş altı kategorisinde 5 altın, bir gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:30 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:30
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        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun'da sürüyor
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        Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 21 yaş altı kategorisinde 5 altın, bir gümüş madalya kazandı.

        İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonasının dördüncü gününde 25 ülkeden sporcular, 21 yaş altı kategorisinde klasik, makaralı yay ve barebow (yalın yay) branşlarında takım final atışları yaptı.

        Klasik yay 21 yaş altı erkeklerde Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir ve Kutay Tek'in oluşturduğu Türk Milli Takımı, altın madalya kazandı. Kadınlarda ise Melissa Ahmed, Elif Gökkır ve Dünya Yenihayat, birinciliği elde etti.

        Makaralı yay 21 yaş altı erkeklerde Fabrizio Alosi, Lorenzo Gubbini, Marco Tosco'nun oluşturduğu İtalya Milli Takımı altın madalyaya ulaşırken, Eren Kırca, Batuhan Levent Sağlam'dan oluşan Türk Milli Takımı gümüş madalyaya ulaştı.

        Kadınlarda ise milli sporcular Selin Çakır, Hatice Eftal Köse ve Begüm Yuva, altın madalyanın sahibi oldu.

        Barebow 21 yaş altı erkeklerde Yunus Dursun, Ufuk Genç ve Efe Kızılkaya; kadınlarda da Ecem Dilara Deniz, Melisa Sağdaş ve Sude Sündüz Tak'tan oluşan Türk Milli Takımı altın madalya kazandı.

        Türk milli sporcuları Melissa Ahmed, Elif Gökkır ve Dünya Yenihayat, basın mensuplarına, Avrupa şampiyonu oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir ve Kutay Tek ise Samsun'da yapılan şampiyonada ev sahibi avantajını kullanarak şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

        Yarın sona erecek organizasyon, bireysel final atışları ile sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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