Samsun'da polislere mukavemette bulunan 7 kişiden 4'ü tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat B, Sibel B, Faruk B. ve Hatice İ, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​

Alınan bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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