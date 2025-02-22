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        CHP Ladik İlçe Başkanlığından ihtiyaç sahibi çocuklara yardım

        CHP Ladik İlçe Başkanlığınca ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek ve kırtasiye yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 18:23 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:51
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        CHP Ladik İlçe Başkanlığından ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
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        CHP Ladik İlçe Başkanlığınca ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek ve kırtasiye yardımı yapıldı.

        CHP Ladik İlçe Başkanlığınca yardıma muhtaç 100 çocuğun mont, ayakkabı ve kırtasiye gibi ihtiyaçları belirlendi.

        Mahallelere ilçe teşkilatı ile ziyaret gerçekleştiren CHP İlçe Başkanı Samet Dilmen ve yönetim kurulu üyeleri, çocuklara ihtiyaçlarını teslim etti.

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