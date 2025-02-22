CHP Ladik İlçe Başkanlığından ihtiyaç sahibi çocuklara yardım

Mahallelere ilçe teşkilatı ile ziyaret gerçekleştiren CHP İlçe Başkanı Samet Dilmen ve yönetim kurulu üyeleri, çocuklara ihtiyaçlarını teslim etti.

CHP Ladik İlçe Başkanlığınca yardıma muhtaç 100 çocuğun mont, ayakkabı ve kırtasiye gibi ihtiyaçları belirlendi.

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