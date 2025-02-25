Samsun'da yasa dışı avcılık yapan kişiye 6 bin 531 bin lira ceza uygulandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde yasa dışı avcılık yapan 2 kişiden birine 6 bin 531 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Liman Mahallesi civarında yapılan kontrollerde, yasak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Ekiplerin müdahalesiyle iki kişinin yanında bulunan 3 av tüfeğine el konuldu.

Yakalanan şüphelilerden biri, hakkında "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Diğer şüpheliye ise "2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan 6 bin 531 idari para cezası uygulandı.