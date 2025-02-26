Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Azerbaycan uyruklu kişi otel odasında ölü bulundu

        Samsun'un İlkadım ilçesinde Azerbaycan uyruklu kişi otel odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Azerbaycan uyruklu kişi otel odasında ölü bulundu
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde Azerbaycan uyruklu kişi otel odasında ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, 23 Şubat'ta Cumhuriyet Caddesi'nde bir otele giriş yapan Azerbaycan uyruklu Ruslan Hüsenov (46), 3 gündür odasından çıkmayınca otel çalışanları odaya gitti.

        Hüsenov'u odasında hareketsiz bulan personel, durumu 112 Acil Sağlık ile polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Hüsenov'un ölümü şüpheli bulundu.

        Polis ekipleri de otel odasında ve çevresinde çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?

        Benzer Haberler

        'Chery'nin yapacağı yatırımla Samsun sanayi anlamında çıtayı başka bir sevi...
        'Chery'nin yapacağı yatırımla Samsun sanayi anlamında çıtayı başka bir sevi...
        Alaçam'da muhtarlar ve eğitim güvenliği toplantısı yapıldı
        Alaçam'da muhtarlar ve eğitim güvenliği toplantısı yapıldı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Samsunspor, 3 maç için yabancı hakem talep etti
        Samsunspor, 3 maç için yabancı hakem talep etti
        Samsun'da aynı suçtan aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da aynı suçtan aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Babası tarafından hareketsiz bulunan Cansu, hastanede öldü
        Babası tarafından hareketsiz bulunan Cansu, hastanede öldü