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        Samsun'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Canik ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 22:19 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:31
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        Samsun'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Yakup G'nin kullandığı 52 RF 729 plakalı otomobil, Düvecik Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda Rıdvan A. idaresindeki 05 FS 444 plakalı kamyonla çarpıştı. Savrulan otomobil, refüje çarptı.

        Başka bir ihbara giden Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazayı fark etti.

        Yol emniyetini alan ekipler, otomobildekilere ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

        Otomobilde bulunan yaralılar Nevzat G., Eda L. ile Yusuf G, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Samsun-Ordu kara yolunda bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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