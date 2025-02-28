Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, İ.B'nin (26) Canik ilçesindeki evinin bir odasını uyuşturucu yetiştirmek için ayırdığı ve iklimlendirme düzeneği kurarak Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Evde yapılan aramada düzeneğe ve 12 kök Hint kenevirine ele konuldu.

Diğer adreslerde de arama yapan ekipler, 256 gram sentetik uyuşturucu, 170 gram esrar, 12 kök kenevir, 2 ruhsatsız tabanca ile 6 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.B. ile C.A. (31) ve E.A. (17) emniyete götürüldü.