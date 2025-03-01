193 yıllık zengin kız fakir oğlan hikayesi "Aşk İksiri" prömiyer yaptı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Aşk İksiri"ni sanatseverlerle buluşturdu.

Dünya prömiyeri 1832'de Milano'da yapılan, librettosu Felice Romani'ye, müziği opera tarihinin önemli bestecilerinden Gaetano Donizetti'ye ait "Aşk İksiri", rejisör Aydın Buğra Güven'in yorumuyla Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Dünyada en çok sahnelenen opera türlerinden biri olan eserin koreografisini Rüya Özvar, kostüm tasarımını Gazal Erten, dekor tasarımını Özgür Usta, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

İki perdelik operanın başkemancısı Dilara Tanrıverdi Doğan olurken, orkestra şefi Patrick David Murray yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Maria Chekriekchieva yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik etti.

Fakir genç Nemorino ile servetli toprak sahibi Adina arasındaki aşk üzerine odaklanan eserin prömiyeri sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Eser, 3 ve 24 Mart'ta yeniden izleyicilerle buluşacak.