Ondokuz Mayıs Üniversitesinde iftar programı düzenlendi

Programa katılan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, ÖMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, rektör yardımcıları ve akademisyenler öğrencilerle bir süre sohbet etti.

OMÜ Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda 4 bin 500 öğrenci iftar sofrasında bir araya geldi.

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