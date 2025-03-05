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        Samsun'da "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası" bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Samsun'da "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:50 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:50
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        Samsun'da "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası" bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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        Samsun'da "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de korkunç bir soykırım yaşandığını söyledi.

        Gazze'de çoğu çocuk ve bebek olmak üzere binlerce kişinin katledildiğini ve yaralandığını belirten Tavlı, "2 milyona yakın mazlumun yuvaları, yurtları, aileleri yok edildi. Hatta onlara yardıma koşan insanlar da yine insanlıktan nasibini almayanlar tarafından katledildi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dahil olmak üzere uluslararası tüm sözleşmeler ve hukuk kuralları dünyanın gözleri önünde çiğnendi, insanlık değerleri hiçe sayıldı. Daha da acısı maalesef bütün dünya bu imtihanda sınıfta kaldı, suçsuz ve günahsız çocukları koruyamadı." diye konuştu.

        Tavlı, çocukların ölmediği, annelerin ağlamadığı, babaların yavrularını elleriyle toprağa vermediği daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna yürekten inandığını, bunun için de devlet ve millet olarak gayret göstermeye devam ettiklerini aktardı.

        Türkiye'nin adalet ve vicdan temelinde yürüttüğü politikalarla tüm bu hususlarda dünya kamuoyuna örnek olmaya devam ettiğini vurgulayan Tavlı, şöyle devam etti:

        "Hayırsever milletimizden aldığı güçle din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm dünyadaki mazlum ve mağdurlara yardım elini uzatan Kızılay'ımız, AFAD'ımız ve sivil toplum kuruluşlarımız da yine sevgi, merhamet ve dayanışma kültürümüzün bir tezahürü olarak aziz milletimizi dünyanın dört bir yanında en güzel şekilde temsil etmektedir. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığımız tarafından AFAD'ın koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte başlatılan Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası da geçmişten gelen bu iftihar tablosunun ve medeniyet değerlerimizden aldığımız mirasın bir yansımasıdır."

        "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası"yla yardım seferberliğinin çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine dikkati çeken Tavlı, Filistinlilere uzatacakları yardım eliyle Gazze'yi ramazan ayında da yalnız bırakmayacaklarını dile getirdi.

        Tavlı, "Gazze'nin imarı ve ihyası, masum çocukların göz yaşlarının dinmesi, Filistinli kardeşlerimizin boğazından sıcak bir lokma geçmesi için bu kampanyaya hayırsever hemşehrilerimizin ve sizlerin desteğiyle Samsun olarak hep birlikte bizler de inşallah büyük bir katkı sağlayacağız. Hiç şüphe yok ki, geçmişi mazluma kol kanat germenin en güzel örnekleriyle dolu aziz milletimiz ve Samsunlu hemşehrilerimiz bugün de yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla bu kampanyaya ellerinden gelen desteği sağlayacak, Filistinli ve Gazzeli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." diye konuştu.

        Toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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